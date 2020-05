Meedia: Vettel lahkub aasta lõpus Ferrarist

Nii Saksamaa tabloidleht Bild kui ka väljaanne Auto Motor und Sport teatasid, et 32-aastane sõitja lükkas tiimi lepingupakkumise tagasi, vahendas Reuters. Ametlikult teatatavat uudisest täna. Ferrari kommentaare esimesel hetkel ei saadud.

Ferrari kodumaa Itaalia väljaanne Gazetta dello Sport lisas, et Vettelile oli pakutud üheaastast lepingupikendust palgakärpega.

Ferrari oli varem teatanud, et Vettel on nende esimene valik jätkamaks Charles Leclerci kõrval, samas märgiti, et vastust soovitakse saada aprilli lõpuks. Eelmisel aastal karjääri kaks esimest etappi võitnud Leclerc evib lepingut 2024. aastani ning temas nähakse meest, kes suudab Ferrarile tuua järgmise MM-tiitli. Viimati tegi seda Kimi Räikkönen aastal 2007. Vetteli sõitis Leclerc eelmisel aastal kõigi näitajate (punktid, parimad stardikohad, võidud, poodiumikohad) poolest üle.