Inglismaa vutiklubid kaotavad isegi hooaja jätkumise korral sadu miljoneid

Ajalehe The Guardian teatel jäävad Premier League'i klubid ka juhul, kui õnnestub kõik mängud ära pidada, ilma 300-350 miljonist naelast (342-399 miljonit eurot), mis tähendab trahvi telelepingute rikkumise eest. Eelkõige käib jutt sellest, et mänge ei peetud lepingute ajaraamis. Lisaks ei tähenda pealtvaatajateta telepilt seda, millele kompaniid on alla kirjutanud.