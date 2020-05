Kergejõustiku tippvõistlustega alustatakse praeguse plaani järgi suve lõpus

Täna avaldasid korraldajad võimaliku ajakava, mis positiivsete arengute korral läheb käiku. Ära jäävad kindlasti Rabati (esialgu plaanitud 31. maiks), Londoni (4. juuli) and Zürichi (9.-11. september) etapid.

Erinevalt eelnevatest aastatest ei kogu sportlased tänavu etappidelt punkte, mille alusel selgusid varasemalt finaalvõistlustele pääsejad. Korraldajate sõnutsi on maailma eripaigus sportlastel väga erinevad tingimused, mistõttu ei võistelda võrdsetel alustel.

Praeguse plaani järgi peavad võistluste korraldajad kaks kuud enne starti teada andma, kas nad saavad etapi läbi viia, millised alad on kavas ja keda võistlema oodatakse. Et tagada ohutus on Teemantliiga juhid paindlikud ja vastutulelikud.