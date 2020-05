VIDEO ⟩ Eesti endine tippiluuisutaja: olin seitse-kaheksa aastat buliimik

26-aastane tallinlanna tunnistas, et tal oli väga pikalt probleeme toitumise ja kaaluga. «Minu buliimia algas, kui olin 15. Sain sellest lahti 22.-23. eluaastaks. Nüüdseks olen muredest vaba olnud juba mõnda aega,» jutustab Allik.

«Ma ei oska sõnadesse panna, mis tunne on olla buliimik. Mul oli erinevaid faase, nii paremaid kui ka halvemaid päevi. See oli seotud sellega, kuidas mul elus läheb. Kõik algas sellest, et kaalusin iluuisutaja kohta liiga palju. Tavainimeste mõistes olin alakaalus.»