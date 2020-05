Powerstage ⟩ Urmo Aava: Märtin on öelnud, et ta tahaks Eesti noortes rallimeestes näha rohkem pimedat usku iseendasse

«Kindlasti on uksi lihtsam avada. Maailm on muutunud,» sõnas Aava. «Mul on raske kritiseerida, sest ma ei jõudnud sinna, kuhu tahtsin. Olen endale selle andeks andud ja adekvaatselt selgeks teinud.»

Aava sõnutsi on kaks rahvust, kes suudavad kõvasti rallisõitjad toota: soomlased ja prantslased. «Peaksime vaatama, kuidas see käib. Oleme Markkoga seda teemat arutanud,» lisas endine rallisõitja.

«Ta on öelnud, et ta tahaks rohkem näha pimedat usku iseendasse ja tahtmist. Uuesti proovida, mitte alla anda. Mina andsin lõpuks alla. 2009. aastal lõpetasin erinevatel põhjustel uskumise. Peeglisse vaadates: ma poleks ilmselt tulnud maailmameistriks, aga kindlasti suutnuks sõita poodiumile.»

Aava usub, et praegusel ajal on lihtsam inimestega suhelda, kuid see võib uinutada: «Meil kõigil on kontaktid. Näiliselt pääseb tipu lähedale - saangi Malcolm Wilsonile külla minna ja temaga rääkida, rentida auto ning kuidagi sõita. Lõpuks ei saagi aru, miks päris mänguks ei lähe.»