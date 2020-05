Idanaaber on pahane: ühel kergejõustikuvõistlusel võib startida vaid kümme venemaalast

Kuigi Venemaal on õigus ise sportlased välja valida, toonitas rahvusvaheline alaliit, et eelistatud seisus peaksid olema need sportlased, kelle dopinguproovidest on täielik ülevaade.

Venemaa kergejõustikuliidu president Jevgeni Jurtšenko ütles, et kümme sportlast on ilmselgelt vähe, kuid alaliit näeb vaeva, et see piirang eemaldada. Lisaks on tema eesmärk saada Venemaa sportlased taas oma riigi lipu all võistlema.