Poksiekspert tõmbas Tysoni naasmisele vee peale: lõpuks on ta ikkagi 53-aastane vanamees

Viimati poksis Tyson 2005. aastal, kui kaotas Kevin McBride’ile. 15 aastat hiljem sahistatakse, et Tyson on taas areenile naasmas. Tema treener Rafael Cordeiro ütles, et ameeriklane on suurepärases vormis ning sama tugev nagu 21-aastased noormehed.

BBC eksperdi Bunce’i sõnul ei maksa seda juttu tõsiselt võtta. «Selles kaalus on ilmselt sadu mehi, kes suudaks praegu lihtsa vaevaga Tysoni alistada. See on tõde. Kui ta just ei võitle 53-aastase vastu, tuleks sellest kohutav matš,» oli ta kriitiline.

Ta lisas, et iga poksija saab oma karjääri mingis faasis aru, et temas ei ole enam särtsu. «Mõnel juhtub see 24-aastaselt, mõnel 34-aastaselt. Kuid mida kauem nad poksist eemal on, seda rohkem läheb neil see tunne meelest.»

«Tyson võib ju heas vormis välja näha, kuid kinnitan teile, et päris võitluses on ta taas 53-aastane vanamees. See on ikkagi poks. Seda ala tuleb tõsiselt võtta,» lõpetas Bunce.