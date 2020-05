Jürgen Klopp võttis Messi vs. Ronaldo debatis sõna

Kloppi sõnul on mõlemat mängijat pea võimatu kaitsta. Ronaldo eeliseks peab ta füüsilist võimekust. Ta hüppab kõrgele ning jookseb kiiresti. Lisaks on tema suhtumine äärmiselt professionaalne.

Messi jätab Kloppi hinnangul aga mulje, et kõik käibki jalgpalliväljakul nii lihtsalt. Isiklikult eelistab ta pigem Messi tüüpi mängijat. «See ei ole üldse lihtne valik, kuid mõlemat mängijat ühendab see, et nad on jätnud nii pikka aja jooksul jalgpallile suure jälje.»