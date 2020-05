Hispaania kõrgliiga uksele koputava klubi mängijad alustasid streiki

Teine streigi põhjus puudutab nende mängijate lepinguid, kelle töösuhe klubiga peaks lõppema 30. juunil. La Liga plaani järgi lõppeks hooaeg aga juulis. Klubi on seisukohal, et jalgpallurid peaksid mängima hooaja lõpuni ehk väljakule tulema ka juulikuus. Sportlased leiavad aga, et vigastuse saamise ja sellega edasise karjääri ohtu seadmise risk on liiga suur.