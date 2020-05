Maailmameister saadeti koroonasümptomitega haigla ukse pealt tagasi: ma peaaegu surin

46-aastane brasiillane pöördus esimest korda meedikute poole reede õhtul, kuid kuna Brasiilia tervishoiusüsteem on viiruse tõttu ülekoormatud ning mehe kaebused polnud arstide hinnangul liiga tõsised, ei võetud teda haiglasse vastu. Nõnda tuligi tal kodus nelja seina vahel nakkushaigusega võidelda ning palju ei puudunud, et duellist väljunuks võitjana koroona.

«Ma olin reede õhtul lähedal suremisele,» rääkis Araujo kodumaa meediale. «Mul on jätkuvalt hingamisraskusi, kuid vähemalt pole mul enam palavikku. Võib-olla seepärast, et kasutan ravimeid. Tunnen ennast juba paremini ja taandunud on ka peavalu.»

Praegu on mees isoleerinud ennast oma tuppa, et mitte nakatada oma rasedat abikaasat ja kahte tütart. «Viibin üksinda toas ja toitu antakse mulle ukse alt. See on hull olukord, kuid ma võitlen edasi!» sõnas ta.