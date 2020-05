VIDEO ⟩ Vintske Kanada naine ehitas treeningute jaoks koduhoovi heinapallidest basseini

Koroonakriis on inimesi sundinud kastis välja mõtlema. Näiteks ehitas Bosnia üks isa oma tütrele kasvuhoonesse basseini, et too saaks keerulisel ajal ennast kuidagigi vormis hoida. Kanadas läks aga üks veepallur nii kaugele, et ehitas koduhoovi basseini heinapallidest.