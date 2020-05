Tügi jalgpallur tappis külmavereliselt oma 5-aastase poja: millegipärast ta ei meeldinud mulle

Veidi hiljem samal päeval kutsus Toktas arstid nende palatisse, öeldes, et pojal tekkisid tõsised hingamisraskused. Poiss toimetati intensiivravisse, kus ta veidi vähem kui kaks tundi hiljem suri.

Koroonaviiruse puhul on hingamisraskused tavalised. Seetõttu arvasid arstid, et laps suri Covid-19 tagajärjel. Aga 11 päeva hiljem läks Toktas kohalikku politseijaoskonda ja tunnistas, et süüdi oli tema.