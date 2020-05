Soomlased on marus: Kontiolahti ja Ruka MK-etapid toimuvad samal ajal

«Eks see veidi häiriv oli, kui esimest korda sellest kuulsin. Soome spordifännidel tuleb nüüd valida,» sõnas Kontiolahti võistlusdirektor Sami Leinonen Iltalehtile.

Ruka MK-etapp on alates 2010. aastast peetud novembris. Seal võistlevad nii murdmaasuusatajad, kahevõistlejad kui ka suusahüppajad. Kontiolahti MK-etapp peeti tänavu aga märtsis.

Soome suusaliidu tegevjuhi Ismo Hämäläinen sõnul pole selline võistluskalender Soome talispordile kuidagi moodi optimaalne. «Kui mõelda, kumb MK-etapp on aastate jooksul toimumisaega muutnud, siis see on Kontiolahti. Kui prooviksime Ruka MK-etapi muule ajale liigutada, riskiksime sellest ilma jäämisega.»