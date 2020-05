Austria jalgpallis tekkis piirangute eiramisest skandaal

Liiga kinnitas pressiteate vahendusel, et alustas LASKi suhtes uurimist. Tõendusmaterjalidena on neile esitatud mitu videot klubi treeningult.

Salzburgi turundusdirektor Stephan Reiter ütles, et on konkurentide käitumisest šokeeritud. «Fotodelt on võimalik näha, et nad ei hoidnud ette nähtud distantsi ega treeninud väikestes gruppides. Salzburg eemaldab end sellisest käitumisest ning järgib edaspidigi valitsuse ettekirjutisi.»