Tennise hooaja algus lükkus veelgi edasi

Pärast ITFi teadaannet avaldasid sarnase sisuga informatsiooni ka ATP ja WTA. See tähendab, et tegemist on kolmanda korraga, kui tennise hooaega edasi lükatakse.

«Kuna viibime olukorras, kus meie ümber on palju teadmatust, siis peame kurbusega teatama, et pikendame mänguseisakut,» sõnas ATP juht Andrea Gaudenzi. «Mõistame, et nii fännid, mängijad kui ka korraldajad üle maailma on pettunud, kuid püüame seada plaane sedasi, et vähemalt mingi hooaeg saaks peetud.»