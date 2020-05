Inglismaa jalgpallitähe arvates sattusid kõrgliiga pallurid ebaõiglase kriitikarahe alla

Inglismaa tervishoiuminister Matt Hancock soovitas Premier liiga mängijatel palgakärpega kaasa minna ja aidata abivajajaid. Olgugi, et osa ei teinud sellest välja, siis enamik ikkagi panustas nii palju kui võimalik. «Oleme näidanud, et teeme kõik endast oleneva, et aidata tervishoiusüsteemi. Osalenud erinevates heategevustes ja aidanud lihtsalt inimesi, kes ei tule olukorraga toime,» sõnas Inglismaa koondislane Harry Kane BBCle.