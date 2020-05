Norras hakati taas dopinguplekiga Johaugi kallal võtma

Nimelt nomineeriti Johaug mainekale Egebergi auhinnale, mis antakse Norra atleetidele, kel on ette näidata suurepäraseid saavutusi kahel spordialal.

Johaug täitiski nimetatud kriteeriumi mullu, kui tuli 10000 meetri jooksus Norra meistriks. See, kombineerituna tema suusasaavutustega – 15 MM- ja 3 OM-medalit – tähendab, et norralanna kvalifitseerubki nüüd Egebergi auhinnale.

Dopinguekspert Robin MacKenzie-Robinson aga trofeed Johaugile andma ei kiirust. Õigemini, ta ei annaks seda Johaugile üldse. «See oleks üdini vale, sest auhinna üheks kriteeriumiks on veel, et kandidaat peab olema oma spordiväärtustelt teistele eeskujuks. See pole aga tema puhul enam ilmselgelt võimalik, kui võtame arvesse dopingukaristust,» sõnab ta.