FIA ei tea veel, mitu rallit on WRC-sarja tšempioni selgitamiseks vaja sõita

Tänavu on rallikarussell saanud tiirelda Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Seejärel on koroonaviiruse tõttu mitu etappi ära jäetud (Keenia ja Portugal) või edasi lükatud (Argentina ja Sardiinia).

Matton ütles eelmisel nädalal Motorsport Aktuellile, et tema hinnangul tuleks maailmameistri selgitamiseks sõita hooajal seitse etappi. «Ma ei tea, mitu võistlust saame tänavu pidada,» ütles Citroeni endine tiimipealik DirtFishile. «On oluline, et me ei võtaks ühtegi otsust liiga rutakalt vastu ning langetame otsuseid, kui meil on õige teave.»