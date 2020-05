Habib Nurmagomedovi perekonda tabas järjekordne tagasilöök

«Ta toodi koomast välja, kuid ta pole veel sellest pääsenud. Olukord on halb, sest ta ei räägi hetkel sõnagi. Infarkt ja kogu see protsess on talle laastavalt mõjunud,» sõnas Nurmagomedovite esindaja Ramazan Rabadanov. «Arstid tegid talle ka koroonatesti, kuid pole sellele kinnitust hetkel andnud. Tegemist on raske kopsupõletikuga ja arvestades asjaolusid pole võimalik paranemiseks kuluvat aega hetkel ennustada.»