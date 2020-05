Robin Kool tunnistab, et koroonakriis jättis pitseri ka e-spordile

Mängupäeval on plaan täpselt paigas ja midagi juhuslikku ei toimu. «Ärkame kokkulepitud ajal ja einestame hommikul meeskonnaga koos. Hiljem arutatakse läbi mänguplaan ja asutakse sooja tegema. Olgugi, et mängitakse ikkagi arvutis, siis edu saavutamiseks tehakse ka füüsilisi harjutusi,» arutles Kool, kes peab alati valmis olema tundide pikkuseks venivate mängudega. «Ka pärast matši analüüsime toimunut ja vajadusel räägime läbi ka tehtud vead.»

Nii nagu igal sportlasel on ka e-sportlastel fännid, kellega tuleb aega veeta. Kuigi tegemist on Kooli jaoks kohustusega, siis naudib ta seda väga. «Meile korraldatakse fännikohtumised, kus meiega on võimalus pilte teha ja autogramme saada. Tegelikult käib fännidega suhtlus ka tavaelus, sest paljud noored tunnevad mind tänaval ära ja tihtipeale küsitakse ka ühispilti,» rääkis Jõgevalt pärit Kool.

Võiks arvata, et arvutis toimuvat protsessi ei tohiks koroonakriis kuidagi mõjutada, siis tegelikult on ka e-spordis käimas keerulised ajad. Turniirid on viidud küll online-põhiseks ehk võisteldakse oma kodudes, kuid õiget meeleolu ei saa kätte nii mängijad ega ka fännid. «Turniirid on tühistatud ja lahendusi proovitakse leida läbi interneti. See pole siiski samaväärne võistlemisega tuhandete fännide ees. Tegelikult seab internetis mängimine ka omad piirid, kuna ühendused kahe meeskonna vahel, kes asuvad maailma eri paigus ei ole piisavalt head,» selgitas eestlane. «Olgugi, et mängime kodudest, siis parimad mängumehed tunnevad ennast paremini ikkagi suurtel areenidel, kus on hoopis teine atmosfäär.»