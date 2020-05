Euroopa tippklubid jäävad isegi hooaegade jätkudes ilma miljonitest eurodest

BBC väitel kaotavad Euroopa suurklubid (täpsustus puudub - toim) isegi hooaega taasalustades kambapeale koroonaviiruse tõttu ligemale 4 miljardit eurot. Kui aga liigade taasalustamise plaan läheb ikkagi vett vedama, jääks tiimidel saamata 7 miljardit eurot.

Ainsana on Euroopa suurtest liigadest praegu hooajarattad taas veerema saanud Saksamaa, kus alustati mängudega see nädalavahetus. Inglismaal on Premier League hetkel sihiks võtnud 12. juuni kuupäeva.

Rahakaotuse põhjus on ilmne: nimelt toimuvad mängud tühjade tribüünide ees ja näiteks Dortmundi Borussia on välja öelnud, et niimoodi jätkates tähendab iga mäng nende jaoks 2,9 miljoni euro suurust miinust.

Vysyble finantsanalüütikud on välja arvutanud, et Inglismaa kõrgliiga klubid toodaksid tühjade tribüünide ees mängides iga matšiga keskmiselt miljon eurot miinust. Kogunumbrid sõltuvad juba meeskondade staadionitest, Manchester Unitedil jääks saamata kokku ligemale 160 miljonit eurot, Bournemouthil seevastu «ainult» 7,5 miljonit.

«Piletitulu täielik kadumine on praegu enamik klubide jaoks väga suur löök,» sõnas Euroopa klubide ühenduse aseesimees Charlie Marshall. «See rusub paljusid tiime, aga mõistagi eriti neid, kes siiani suurel osal fännidele toetusid.»