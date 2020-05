FOTOD JA VIDEO ⟩ Treener tähistades kallistanud hoolealustest: võime seda endale lubada, meid on nii palju testitud

Aga niisugune on jalgpalli uus reaalsus. Just Dortmund oli üks neist linnadest, kus Saksamaa Bundesliga jätkudes esimesena pall mängu pandi. Kohalik Borussia kohtus kuulsas Ruhri derbis Schalke 04-ga. Ent võõrustajate hiilgav esitus jääb neil päevil kõigest muust rääkiva alla.

Mõnes väiksemas liigas on palli mängus hoitud, kuid pärast enam kui kahe kuu pikkust pausi sai just Saksamaal taas näha tippjalgpalli. Mida see endast uutes oludes kujutas?