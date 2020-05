Kaks positiivset koroonaproovi seavad Itaalia jalgpalli kõrgliiga jätkumise kahtluse alla

Sellest hoolimata isoleeris klubi mõlemad inimesed ülejäänud võistkonnast - kokku 60 inimest. Klubi ei soovinud kommenteerida, kas tegemist oli mängijate või personaliga, küll täpsustati, et kummalgi ei esinenud ühtegi sümptomit.

Itaalia vutiklubid saavad väiksemate grupitreeningutega alustada homsest, kuid suuri ühistreeninguid veel saapamaal teha ei tohi. Klubid ise andsid hiljuti teada, et on valmis mängudega taasalustama 13. juunil, kuid selleks on neil vaja valitsuse heakskiitu.