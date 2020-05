Mäkinen: uued WRC autod maksavad isegi rohkem kui praegused

Kui praegu algab WRC auto hind umbes 800 000 eurost, siis uue generatsiooni ralliauto peaks FIA rallipealiku Yves Mattoni sõnul maksma umbes 500 000 eurot. «Meie arvutuste kohaselt peaks auto hind jääma samasse suurusjärku nagu me endale eesmärgiks panime ehk 500 000 eurot,» ütles Matton aprillis.

FIA loodab, et hübriidtehnoloogia kasutuselevõtt võiks meelitada MM-sarja uusi autotootjaid. Kas nii ka läheb? «FIA seisab praegu silmitsi suure väljakutsega. Neile on igast suunast pinge peale pandud. Oskan öelda vaid seda, et autod ei muutu odavamaks,» jättis Mäkinen küsimusele vastamata.