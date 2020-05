Martin Järveoja lammutaja ametist: kukkus päris hästi välja

Ott Tänaku kaardilugeja sõnul on tal praegu käsil viimaste aastate üks esimesi pikemaid puhkuseid. «Mul läheb nii, nagu olukord lubab. Teeme neid asju, mis on mõistlikud. Oleme WRC-karussellis olnud mitu aastat ja tõsi on, et ka hooaegade vahel pole pikemat pausi olnud. Tiimivahetusega on olnud vaja uute inimestega tutvuda ja teha uusi toiminguid,» selgitas Järveoja.

Tekkinud vaba aega on ta sisutanud aga näiteks talukohas töötades. «Esimest korda üle seitsme aasta tekkis pikem periood Lõuna-Eestis esivanemate koduga tegelemiseks. Oleme võtnud talu uuesti käsile. Kuna hooned olid kehvas seisus, siis tegelesime alguses lammutamisega. Usun, et kukkus päris hästi välja.»

Vormis hoiab kaardilugeja end joostes. «Kui eriolukord algas, siis Eestis olid ilmad külmad. Tegelikult meeldib mulle rattaga sõita, aga ilm ei võimaldanud. Seega oli põhimõtteliselt ainult üks variant - jooksmine, mis pole mulle kunagi meeldinud. Aga pärast kümneid-kümneid kilomeetreid olen ka seda mingil määral nautima hakanud.»

Ott Tänakule kaarti lugev elvalane näeb isiklikus plaanis koroonakriisis ka head.«Kahju, et maailmas on selline olukord, aga ise saan seda kasutada kui väikest refreshi (värskendust - toim). Saab hinge tõmmata ja tagasi minnes uue ja värskema hooga peale minna.»

Järveoja sõnul on eriti nauditav perega koosolemise võimalus. «Oleme (Ott Tänakuga - toim), väga perekesksed inimesed. Arvestades, et meil mõlemal on kodus kaks väga väikest last, on väga hea näha neid natuke pikemal perioodil. Muidu on ikka nii, et vahepealsel ajal on nad uusi asju omandanud, mida ise näinud pole. Perega koosolemise aeg on kindlasti väga suur väärtus, mida see periood meile andnud on.»

Täiesti tagaplaanile pole jäänud ka ralli: Hyundai tiimiboss tunneb pidevalt huvi, kuidas eestlastel läheb. «Pealik Andrea Adamo helistab tihti ja tunneb muret. See on positiivne, et ta mõtleb meile ka rallivälisel ajal. Aga muus osas pole tiimiga suhtlust väga palju olnud. Pole ka millegi üle diskuteerida. Kui ikka testida ei saa, siis on raske ka paberi peal asju mõelda,» selgitas Järveoja.

Oma põhitööd ta vahepeal harjutada pole saanud. «Kaardilugemist pole võimalik simuleerida. Ega sõitjatele arvuti taga mängimine ka palju juurde ei anna. Aga usun, et oleme seda asja nii palju teinud, et see meelest ei lähe,» sõnas Järveoja lõpetuseks.