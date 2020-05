Prognoos: spordi sponsorlus väheneb koroonaviiruse tõttu 15 miljardi euro võrra

Ka autotööstus tõmbab sponsorlepingute osas püksirihma kõvasti koomale, vähendades eelmise aasta 5,4 miljardi suurust toetust 2,5 miljardile. Autotööstus on finantssektori kõrval spordi suuruselt teine toetaja.

Ka nenditakse, et üha levinum trend on maksete ajatamine ning varem kokku lepitud kuupäevad enam ei kehti. Raport toob ka välja, et mõned rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) sponsorid maksavad tänu Tokyo olümpiamängude hilinemisele oma sponsorsummad ära hiljem.