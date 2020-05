Saksamaa tippklubi soovib liituda Poola kõrgliigaga

Seni on maailma kolme tugevama liiga hulka kuuluvas Poola meistrisarjas mänginud vaid kohalikud võistkonnad. Huvilisi on leidunud seejuures varemgi mujalt, kuid peamiselt Tšehhist ja Slovakkiast, vahendab Võrkpall24.ee . Sakslaste plaani võib nimetada seega liialdamata revolutsiooniliseks, sest Euroopa võrkpallimaastikul pole nii tugeva klubi teise liigaga liitumist varem nähtud.

«Ma saan kinnitada, et Berliin ja Lviv on tõesti esitanud taotluse meie liigaga liituda. Meil on suur au, et nad Poolas mängida soovivad,» sõnas PlusLiga kommunikatsioonijuht Kamil Skladowski kohalikule meediale.