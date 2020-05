Tänak: praegune WRC formaat hakkab igavaks muutuma

Eelmisel kuul kinnitas FIA rallidirektor Yves Matton, et kaalumisel on ralliformaadi muudatus. Lühemad rallid tähendaksid aja kokkuhoidu ning nii oleks võimalik rohkem edasilükatud etappe hooaja hilisemas faasis järele sõita.

«Autode odavamaks tegemine on üks samm, kuidas WRC sarja atraktiivsena hoida, kuid üle tuleks vaadata ka formaat,» sõnas Ogier DirtFishile. «Võib-olla tuleks seda teha kompaktsemaks. Oleme sellest ideest juba mõnda aega rääkinud. Võib-olla piisaks kahest intensiivsest päevast.»

Tänak nõustus endise meeskonnakaaslasega. «MM-etapid saaksid olla palju efektiivsemad. Praegune formaat on olnud pikka aega ning minu arvates hakkab see igavaks muutuma. Muidugi on veel ka palju teisi asju, kus saaks efektiivsem olla,» ütles eestlane.