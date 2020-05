Galerii ⟩ Jalgpallihooaeg sai kordusstardi. Milline näeb välja uus reaalsus?

Jalgpalli Premium Liigas jõuti enne eriolukorra väljakuulutamist mängida vaid üks voor. Eelmisel nädalal sai aga selgeks, et alates 19. märtsist liiga taaskäivitub.

Valitsuse otsuse järgi lubatakse staadionile koos jalgpallurite, treenerite ja muu personaliga maksimaalselt 100 inimest. Enne staadionile tulemist mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri ning kui see on 37 või kõrgem, jäetakse kodanik staadionivärava taha.

Mängu kajastavad ajakirjanikud lubatakse areenile 45 minutit enne mängu algust ning sissepääs suletakse neile 15 minutit enne avavilet. Ajakirjanikele antakse staadioniväraval ka kaitsemask, kuid kohustus on seda kanda vaid väljaku ääres tegutsevatel operaatoritel ja fotograafidel, kõigile teistele on see soovituslik. Staadionil viibivatel inimestel tuleb hoida teistega vähemalt kahe meetrist vahet.