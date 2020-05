Maksuamet külmutas Jari-Matti Latvala miljonitesse ulatuvad varad, soomlane on hämmingus

Aastaid MM-sarjas tiirelnud ja karjääri jooksul miljoneid eurosid teeninud Latvala tunnistas Ilta-Sanomatile, et maksuamet on tõepoolest tema varad külmutanud.

«See oli minu jaoks üllatus ja selline lahendus on ausalt öeldes hämmastav,» kostis ta. 35-aastane pedaalitallaja märkis, et maksuameti taktika on selliste juhtumite puhul siiski täiesti tavaline. Hämmastavaks teeb olukorra fakt, et Latvala on võimudega koostööd teinud.