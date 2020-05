Rootsi jalgpallikoondislane: mind ähvardati vägistamise ja kõri läbi lõikamisega

Rootsi Rahvusringhäälinguga (SVT) vestelnud Lindahl sai ähvarduse pärast kohtumist Saksamaaga, mille svenssonid võitsid 2:1. Puurivahile kirjutati sotsiaalmeediasse, et teda vägistatakse ja tal lõigatakse magades kõri läbi.

Lindahli sõnul mõjutas ähvardus teda väga. Ta edastas selle politseile ning paari kuu pärast selgus, et ähvarduse tegi üks ameeriklane, kes kaotas mängule panustades palju raha. Jänki tunnistas tegu ning nüüd süüdistatakse teda sarnaste ähvarduste saatmises ka teistele sportlastele.

SVT teatel on naiste jalgpall muutunud spordipanustajate seas üha populaarsemaks, mistõttu kardetakse, et ka õrnema soo vutis hakkavad toimuma kokkuleppemängud.

37-aastane Lindahl on Rootsit esindanud suisa 169 korda ning ta teenib klubileiba Saksmaal Wolfsburgis, mis on Euroopa naistevutis üks tugevamaid tiime. Mullu võitis ta MMilt koos kaasmaalannadega pronksi. Lisaks on tema auhinnakapis veel üks MM-pronks ja olümpiahõbe.