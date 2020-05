Väga ebatervisliku kehakaaluga vormelisõitja piinab edu nimel oma keha

Šveitslane järgib ranget dieeti ning üritab kehakaalu hoida võimalikult madalana. Mida kergem on 33-aastane vormelipiloot, seda kiiremad on tema ringiajad, vahendab The Race.

Formula E reeglite järgi peab vormeli ja sõitja kogumass olema vähemalt 900 kg. Kuna autod on suured ja rasked, tuleb roolikeerajatel oma kehakaalu väga hoolikalt jälgida.

Tänavaradade spetsialistina tuntud Mortara sõnul on kaalu langetamine lihtne, kuniks kehast on võimalik kaotada rasva. «Kui seda pole, algavad probleemid. Minu praegune kaal on väga ebatervislik,» ütleb ta.

Ehkki tema kehatemperatuur kõigub väga palju, on iga gramm arvel ning 182 cm pikkune Mortara on kõigeks valmis, et pisemad piloodid ei saaks tema ees eelist.

Mortara järgib spetsiaalset dieeti ning treenib iga päev. «Võidusõidu nädalavahetustel kuivatan keha ega joo tavapärases koguses vedelikku. Nii saan paar kilogrammi alla võtta.»