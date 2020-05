VIDEO ⟩ Žalgiris naasis ühistreeningutele, Jasikevičius kandis eeskujulikult maski

Kuna Euroliiga jätkumine on endiselt küsimärgi all, siis välismängijaid ning USA-sse lennanud Martinas Geben praegu treeningutega ei liitunud. Kohal olid mängijad Paulius Jankunas, Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis, Lukas Lekavicius, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis ja Karolis Lukošiunas ning maskis peatreener Šarunas Jasikevičius.

«Kogu karantiiniaja treenisid mängijad omal käel, üritasime nii kõvasti hagu anda kui võimalik,» ütles Žalgirise üldfüüsilise treener Justinas Grainys klubi videos. «Nagu ikka, said paljud esimesel kuul pisivigastuste ravimisele keskenduda. Hiljem üritasime eriliste tingimustega kohaneda ja hakkama saada.»

Tiimi kapten Jankunas ütles, et tema nägi kogu kriisi vältel kõvasti vaeva: «Igatsesin meie korvpallisaali ja kogu kompleksi. On tore näha treenerit ja tiimikaaslasi. Aga olin pidevalt aktiivne. Tegin kõvasti trenni. Läksin ruttu oma maamajja, olen seal siiani. Mulle saadeti personaalne programm, mida teraselt jälgisin. Mul oli selleks palju vaba aega.»

Kogenud 36-aastane pallur tunnistab, et ta pole Euroliiga hooaja jätkumise osas eriti optimistlik, kuid on valmis vajadusel platsile minema. Teoorias võivad ka välismängijad klubi juurde naasta, Grainyse sõnutsi on ka neile treeningkavad saadetud. Võib-olla tulebki kogu tiim uuesti kokku ajada, Leedu peaminister esitas taotluse mängude korraldamiseks.