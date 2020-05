Poola naasev Täht: sellest võiks kooruda ilus muinasjutuline lugu

Kuigi uudis tehti avalikuks eile, on kuluaarides sellest kõneldud juba pikemat aega. Seda ka põhjusega, sest kontrahtile kirjutas eestlane alla juba veebruaris. «Minu vastu tunti huvi ka mujalt, aga enda soov oli liituda Resoviaga,» tunnistab 26-aastane Täht vestluses Postimehele.

Ometi ei läinud kõik päris lepase reega. Kuna eestlasel oli Perugiaga 1+1 leping, tuli ka nendega läbirääkimistesse asuda, et kõik juriidiliselt korrektne oleks. Lõpuks asjad siiski laabusid. «Resovia tahtis seda lepingut võrdlemisi kiiresti allkirjastada, mistõttu tuli toona kiiresti otsustada. Olin juba siis otsusega rahul ja tagantjärele vaadates on rahulolu veelgi suurem,» viitab Täht kurjale koroonaviirusele, mis on paljutki pea peale pööranud.