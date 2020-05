KOMMENTAAR ⟩ Ville Arike: Eesti jalgpalli uus normaalsus? Ehk «Kastist liiga väljas»

Spordis on aegade hämarusest saati käinud vastas(t)e töötlemine – enamasti vaimne, vahel ka füüsiline. Selles pole midagi uut. Seda tehakse reeglina vaikselt ja/või salaja, et kohtunik ei kuuleks ega näeks. Eesmärk on lihtsamast lihtsam: viia vastane endast välja. Vahest kõige kuulsam õnnestunud töötlemise näide pärineb aastast 2006, kui jalgpalli MMi finaalis nokauteeris Prantsusmaa äss Zinedine Zidane pealöögiga itaallase Marco Materazzi. Saapamaa poja suuvärk tõi vastasele punase kaardi ja Itaaliale karika.

Inglise keeles on selle kõige kohta hea väljend: trash talk. Kui kaugele võib sellega minna? Enamasti saadetakse vastane ühte või teise kohta, mis trükimusta ei kannata, teinekord kasutatakse ehk natuke peenemaid võtteid. Aga teade lüüa «põlved niimoodi sisse, et sa ei mängi kunagi enam»? Siinkirjutaja jaoks läheb see ühest punasest joonest üle. Seda enam, et selle lause öelnud Tartu Tammeka 19-aastane mängija Mihkel Järviste püüdis veidi hiljem temast peaaegu kaks korda vanema floralase Konstantin Vassiljevi jalad alt ära sõita.