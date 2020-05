Haiti jalgpalli raputab šokeeriv seksiskandaal

Mitmed perekonnad pöördusid Briti väljaande The Guardiani poole, et tuua päevavalgele 2000. aastast riigi alaliitu juhendanud Jean-Bart pahem pool. Nende väitel on kohalik vutijuht aastate jooksul korduvalt tütarlastekoondislasi survestanud endaga magama.

«Alaliidus töötab eraldi naisterahvas, kes mõjutab neiusid, et nad astuksid Dadouga (Jean-Barti hüüdnimi - toim) vahekorda,» sõnas üks väidetavatest ohvritest The Guardianile.

«President valib välja ilusa tütarlapse ning saadab seejärel tolle naise neiu juurde jutuga, et tütarlaps visatakse kohe koondise treeningkompleksist välja. Selle peale hakatakse enamasti nutma ning seejärel ütleb naine, et ainus viis olukorda lahendada, on Dadouga rääkida. Pärast seda polegi noorel neiul enam muud valikut kui seksuaalselt ärakasutamist taluda.»

Teine allikas rääkis, et üks tütarlaps jäi isegi rasedaks, mistõttu tuli tal teha abort. «Üks meie parimaid mängijaid kaotas 2018. aastal 17-aastaselt Dadoule süütuse ning tal tuli hiljem ka abort teha,» lausus ta.