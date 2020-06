Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliigas

VTB Ühisliiga tegevjuhi Ilona Korstin sõnas juba mõnda aega tagasi, et Maarjamaa esisats, on uuel hooajal osalemiseks avalduse esitanud. «Kalev oli esimene klubi, mis järgmiseks hooajaks avalduse teele pani. See on suurepärane uudis, sest näitab,et klubi suutis rahaliste raskustega toime tulla ja on tulevaseks hooajaks valmis,» sõnas Korstin väljaandele Sport-Express.