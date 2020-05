Kahekordne maailmameister: kolme ralli põhjal võiks vabalt tšempioni välja kuulutada

Autoralli MM-sari on pausil ning keegi päris täpselt ei tea, millal see jätkub. Hooajast on ära sõidetud kolm etappi – Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko.

«Praegu on peetud kolm etappi, mis on kõik täiesti omanäolised. Meil on kolm erinevat etapivõitjat. Kõigil oli võimalus koguda nii palju punkte kui võimalik. Kes kõige rohkem punkte teeninud on, peaks olema ka maailmameister. Lihtne,» ütles ta rallye-magazin.de vahendusel.