Hispaania kohtunik: 90 protsenti vilemeestest toetab Madridi Reali, ülejäänud kümme Barcelonat

«Umbes 90 protsenti kohtunikest toetab Madridi Reali ning kümme portsenti Barcelonat. Meeldigu see Barcelona fännidele või mitte, kuid kui välja jätta Kataloonia, hoiab 70 protsenti hispaanlastest pöialt Madridi Realile,» ütles Iturralde ESPNi vahendusel.

Hispaania jalgpallis on suhteliselt tavapärane, et nii Barcelona kui Madridi Real kritiseerivad vilemehi. Näiteks esitas Barcelona Hispaania jalgpalliliitu kaebuse, sest nende kasuks ei vilistatud Real Sociedadi vastu 2:2 viigiga lõppenud mängus penaltit. Detsembris Hispaania karikavõistluste kaotuse järel Bilbao Athleticule said kohtunikud jällegi andmata jäetud penalti eest kriitikat.