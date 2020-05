Legendaarsesse USA unistuste meeskonda kuulunud NBA legendil avastati koroonaviirus

Ewing mängis korvpalliliigas NBA 17 hooaega ja nendest 15 veetis New York Knicksis meeskonnas. Ta on korvpalli kuulsuste halli valitud koguni kahel korral. 2008. aastal isikliku karjääri eest ja 2010. aastal legendaarsesse 1992. aasta USA korvpallikoondisesse kuulumise eest. Viimast kutsutakse ka unistuste meeskonnaks.

«Soovin teatada, et mul avastati koroonaviirus. Soovin, et ameeriklased võtaksid olukorda tõsisemalt, sest tegu on karmi haigusega,» selgitas endine korvpallitäht. «Soovitan kõigil piiranguid järgida ja hoida nii end kui ka oma lähedasi.»