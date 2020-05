Spordialaliidud võivad loodetud kriisitoetusest ilma jääda

Kuigi enamikele kultuuriministeeriumi kriisitoetusmeetmetele (muuseumid, teatrid, muusika, disain) on avalduste esitamine lõppenud, pole spordialaliitudele mõeldud taotlustevoor veel avanenudki. Ministeeriumi kodulehel ilutseb kiri: info peagi tulekul. Spordivaldkonna asekantslerilt Tarvi Pürnilt asja uurides selgub, et viive on tingitud tekkinud maksuaugust. «Meetme edasilükkumisel on lihtne ja praktiline põhjus. Kuna eriolukorra ajal olid kasiinod suletud, vähenes oluliselt hasartmängumaksu laekumine. See on aga spordirahastuse oluline allikas,» selgitab Pürn.

Seetõttu lähebki planeeritud toetus hetkel hoopis maksuaugu katteks ning alaiitude kriisitoetust hetkel käiku ei ole lastud. Abi loodetakse saada riigilt. «Oleme esitanud Vabariigi Valitsusele taotluse hasartmängumaksust tuleneva alalaekumise kompenseerimiseks. Kui taotlus rahuldatakse, saame alaliitude jätkusuutlikkuse meetme esialgsel kujul avada. Kui otsustatakse, et puudujääki ei kompenseerita, peame arvestama toetusmeetme osalise vähenemisega ning 800 000 euroga tuleb katta ka hasartmängumaksu alalaekumist,» selgitas spordi asekantsler.

Pürni sõnul ei ole võimalik olukorrale teistpidi läheneda. «EOK (Eesti olümpiakomitee - toim) on võtnud alaliitude ees lepingulised kohustused konkreetsetes summades. Kui me lisaeelarvega saadud raha ennatlikult ära jagame, ei pruugi jätkuda vahendeid EOKle kohustuste täitmiseks.» Valitsus peaks hasartmängumaksu kompenseerimist kogunema arutama sel neljapäeval.

Alaliitude jätkusuutlikkuse meetmele on võimalus pretendeerida umbes 50 spordiliidul. Teiste kriteeriumide hulgas nõutakse, et alaga peab spordiregistri andmetel tegelema vähemalt 100 inimest ning liidus peab olema tööl vähemalt üks inimene.

Kel nõuded täidetud, saab meetme avanedes esitada avalduse kriisist põhjustatud kulude hüvitamiseks. Otsuse, kas ja mis määral soov rahuldatakse, teeb vastav komisjon, kuhu kuulub seitse spordiametnikku. Pürn hindab, et taotluste läbivaatamine ei kujune väga ajamahukaks ning toetussummad võiksid alaliitudeni jõuda siiski veel sel poolaastal.

Kuigi tegu on justkui kriisiabiga, jõuab abi positiivse stsenaariumi korral kohale alles rohkem kui kolm kuud pärast eriolukorra välja kuulutamist. Pürni sõnul ei tohiks toetuse hilinemine siiski alaliitude tegevust ohtu seada. «Meie andmetel ei ole enamikul alaliitudel kriisist tulenevaid puudujääk. Seda seetõttu, et osa nende tegevusi ja kulutusi on ära jäänud. Ka on abi saadud töötukassa meetmest. Eeldame, et probleeme võib tekkida neil, kellel oli suve algusesse planeeritud alaliidule tulu toovat võistlustegevust.»

Kui alaliitude toetusmeetmega on seis veel lahtine, siis pallimängude kõrgliigade kohta on sisulised otsused tehtud. «Täpsem info, kes kui palju toetusi saab, tuleb uue nädala alguses. Praegu saan öelda, et esitatud taotlused ületasid umbes kahekordselt taotlusvooru mahu. Aga kõik esitatud kulud ei olnud abikõlbulikud, sest ei olnud otseselt kriisiga seotud,» selgitab Pürn.

Riik näeb ette, et määrab ära vaid alaliitudele minevad summad. See, kuidas alade katuseorganisatsioonid kõrgliigade klubidele toetusi edasi jagavad, on juba iga liidu juhatuse otsus. Välja tuleb töötada vaid spetsiaalsed edasijaotamise põhimõtted ning need viie tööpäeva jooksul alaliidu veebilehel avalikustada.