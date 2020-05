Kobe Bryanti surmalend: piloodi venna sõnul olid reisijad riskidest teadlikud

Kohtusse on pöördunud ka teiste hukkunute pered. Süüdistuses öeldakse, et tol päeval valitsenud uduga poleks lennata tohtinud. Zobayani kritiseeritakse ka liiga suures lennukiiruses. Muide, piloot sai viis aastat tagasi karistada nähtavusnõuete rikkumise eest.

Eelmisel nädalal tehti avalikuks kopteriõnnetuses surnud inimeste lahkamisaruanded. Nendest selgub, et kõik ohvrid surid löögitrauma tagajärjel ja ametlikuks surmaviisiks on kõigi puhul märgitud õnnetusjuhtum.

Bryanti puhul on välja toodud, et korvpallitäht suri trauma tagajärjel tekkinud ajukahjustuse ja ulatuslike (kuni 30%) põletushaavade tagajärjel. Saadud info põhjal on järeldatud ka, et suure tõenäosusega surid kõik ohvrid koheselt pärast kokkupõrget.