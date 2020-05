Saate alguses olid luubi all möödunud nädala tähtsamad sündmused. Juttu tuleb laupäeval peetavast väga kõrge tasemega 3x3 turniirist, korvpallikodust, Siim-Sander Vene naasmisest Hispaania kõrgliigasse ja Euroopa liigade võimalikust jätkumisest.

Põhiosas keskendume aga kuulajate küsimustele. Kes on parim Eesti liigas mänginud leegionär? Kuidas on korvpallitrennid viimase 10–15 aasta jooksul muutunud? Mida tuleks meie süsteemis muuta, et sirguks rohkem talente? Milline vaimne ja füüsiline töötlemine käib platsil?