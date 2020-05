Tänak: MM-sari peab naasma nii pea kui võimalik

«Usun, et on palju aspekte, mida tuleks praegu läbi arutada,» sõnas ta usutluses DirtFishile. «Kui on turvaline ralliga maha saada, siis mõistagi tuleks seda ka teha. Praegu kannatavad ju kõik: need, kes tegelevad ettevalmistustöödega, logistikaga ja mõistagi kohapealsed inimesed. Küsimus pole ainult spordis, vaid meeles tuleb pidada ka neid inimesi, kes rallipaikades töötavad ja nii igapäevast leiba lauale toovad.»