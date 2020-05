Kalev/Cramo endine peatreener sai kriitikat: ta peab olema õnnelik, et me talle kere peale ei andnud!

«Läksime riietusruumi ja treener läks peast hulluks,» meenutas Udanoh. «Ta ütles, et peaksime mängima nagu mustanahalised. Mida see veel tähendama peaks? Olin selles võistkonnas olnud ainult 48 tundi.»

30-aastase USA ja Nigeeria passiga korviküti sõnul šokeeris Vucinici sõnavõtt tervet võistkonda. «Mul pole aimugi, kuidas suutsime riietusruumist ühtse tiimina lahkuda. Vucinic teadis, et käitus valesti, kuid enam polnud midagi teha. Ta peab olema õnnelik, et me talle kere peale ei andnud.» Nädal hiljem sai juhendaja sule sappa.