Türgi meedia: poksija pussitas oma tüdruksõbra surnuks ning tegi haiget ka endale

Väljaanne Hürriyet vahendab, et pärast oma tüdruksõbra pussitamist kööginoaga tegi Kemaloglu endale noaga viga. Praegu on ta intensiivraviosakonnas ning pärast arstide hoole alt pääsemist viiakse ta jaoskonda.

Türgi meedias räägitakse, et 25-aastane Zeynep Senpinar andis enne tüli oma sõbrale teada, et tema suhe Kemalogluga on läbi. Ilmselt oli see ka nende tüli põhjuseks.