Piltuudis ⟩ Suninen lennutab Tallinnas ketast

M-Spordis sõitev Suninen lisas Instagrami pildi Männiku discgolfi pargist, kus mängis parasjagu kettagolfi. Soomlaste seas on see mäng muide väga populaarne.

Millal Suninen jälle oma põhitööd teha saab, pole hetkel veel selge. Kuna Keenia ralli jäeti ametlikult ära, peaks MM-kalendri järgmine etapp toimuma augustis Soomes. Kas see ka nii on, selgub juunis, mil Soome valitsus teeb ürituste korraldamise osas järgmise otsuse. Praeguse korra järgi on üle 500 osalejaga üritused kuni 31. juulini keelatud.