Koroonasse nakatunud Premier League’i jalgpallur korjas viiruse külge toidupoest

Ramsdale sõnul ei esinenud tal viirusele omaseid sümptomeid. Järgmised seitse päeva veedab ta koduses isolatsioonis. «Klubi suhtumine on olnud imeline. Nii mängijad kui ka teised töötajad on öelnud, et kui ma midagi vajan, siis lihtsalt ütleks neile,» sõnas väravavaht ning lisas, et näiteks pakutakse talle abi poeskäiguga.