Rootsi endine tippsuusataja: fluoripulbrist on rohkem kasu kui veredopingust

Endise Rootsi tippsuusataja Niklas Johnsoni sõnul on see võtmetähtsusega teema, kus eksida ei saa. «Vastav töögrupp teeb praegu katseid, et töötada välja meetod suusapõhjadelt fluori tuvastamiseks. Kontroll tuleks läbi viia enne starti, sest pärast 30 kilomeetrit ei anna see enam mingit eelist», selgitas Niklas Johnson SVTle.

«Selle keelu rakendamisel peab olema toimiv regulatiivne raamistik. Fluori kasutamisel on suur mõju ja see on tõhusam kui veredoping. Selle eest peavad olema ette nähtud ranged karistused. Probleem on aga selles, et kes vastutab? Kas suusataja ise või määrdemeeskond? Või keegi kolmas?,» küsis Johnson.