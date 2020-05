Breen lubab kiirust näidata: olen Soome etapiks paremini valmis kui möödunud aastal

Mõnevõrra on Hyundai piloodi Soome-lembus ka loogiline, sest Breeni esimene poodiumikoht WRC sarjas tuli just 2016. aastal Soomest, kui ta sõitis veel Citroëni ridades. «Soome ei ole etapp, mis võiks eelduslikult kuuluda mu lemmikute hulka. Seal ei ole päris sellised teed nagu need, kus ma üles kasvasin. Aga ma väga armastan seda etappi,» sõnas iirlane WRC kodulehele.